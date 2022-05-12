Признаки сотрясения мозга могут быть найдены в кишечнике

Хотя движение мозга внутри черепа может привести к повреждению нервных клеток, такие микроскопические повреждения клеток не видны на таких визуализирующих тестах, как рентген, КТ и МРТ, которые способны обнаружить повреждения масштаба перелома черепа, кровоизлияния в мозг или отека. Таким образом, наиболее часто используемый тест для диагностики сотрясений головного мозга опирается исключительно на самоотчетные симптомы, такие как нечеткость зрения, головокружение, тошнота и головные боли, которые могут быть очень расплывчатыми, субъективными и часто недооцениваются спортсменами, которые хотят продолжать играть. Это может сделать их диагностику очень трудной.

Исследование показало, что после сотрясения головного мозга снижается количество двух видов бактерий, которые обычно в изобилии встречаются в образцах стула здоровых людей. Также была обнаружена корреляция между белками в крови, связанными с травматическим повреждением мозга, и одним видом бактерий в стуле, связанным с травмой мозга.

После сотрясения мозга травмы вызывают воспаление, посылая циркулирующие в крови небольшие белки и молекулы, которые нарушают кишечный барьер и вызывают изменения в кишечнике, влияя на метаболизм.

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