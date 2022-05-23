Признаки того, что у вас повышен сахар в крови

Вам постоянно хочется пить.

Постоянная жажда идёт рука об руку с учащённым мочеиспусканием. Наша кровь постоянно фильтруется почками, и в идеале они удаляют то, что нам не нужно. А вот повышенное выведение глюкозы и воды увеличивает мочеиспускание и, как следствие, усиливает жажду.

Ваше настроение меняется.

Колебания уровня сахара в крови могут привести к раздражительности, беспокойству или вялости.

У вас размывается зрение.

Хрусталик глаза чувствителен к концентрации глюкозы в крови.

Вы чувствуете голод и тягу к сладкому.

Это может происходить, несмотря на регулярный прием пищи и перекусы, и не обязательно связано со стрессом или эмоциональным перееданием.

Вы испытываете необъяснимую потерю веса.

Из-за сбоев в работе организма, он начинает терять массу.

К другим признакам высокого уровня сахара в крови относят усталость, повышенную частоту инфекций и плохое заживление ран.

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