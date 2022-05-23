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Признаки того, что у вас повышен сахар в крови

Следует обратиться к врачу, если вас что-то беспокоит
Чтобы регулировать уровень сахара в крови, инсулин вырабатывается всякий раз, когда потребляются углеводы. Иногда может развиться резистентность к инсулину, из-за этого организму приходится чрезмерно вырабатывать данный гормон. Так появляются различные заболевания. Поэтому следить за уровнем сахара в крови важно. Издание Eat this, not that перечислило признаки того, что данный показатель может быть повышен.
Признаки того, что у вас повышен сахар в крови
  1. Вам постоянно хочется пить.

Постоянная жажда идёт рука об руку с учащённым мочеиспусканием. Наша кровь постоянно фильтруется почками, и в идеале они удаляют то, что нам не нужно. А вот повышенное выведение глюкозы и воды увеличивает мочеиспускание и, как следствие, усиливает жажду.

  1. Ваше настроение меняется.

Колебания уровня сахара в крови могут привести к раздражительности, беспокойству или вялости.

  1. У вас размывается зрение.

Хрусталик глаза чувствителен к концентрации глюкозы в крови.

  1. Вы чувствуете голод и тягу к сладкому.

Это может происходить, несмотря на регулярный прием пищи и перекусы, и не обязательно связано со стрессом или эмоциональным перееданием.

  1. Вы испытываете необъяснимую потерю веса.

Из-за сбоев в работе организма, он начинает терять массу.

К другим признакам высокого уровня сахара в крови относят усталость, повышенную частоту инфекций и плохое заживление ран.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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