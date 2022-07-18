Признаки того, что у вас проблемы с щитовидной железой

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Признаки того, что у вас проблемы с щитовидной железойНо выводы без врача делать не надо
Заниматься самодиагностикой — дело неблагодарное и опасное. Однако знать признаки каких-либо заболеваний полезно, чтобы вовремя обратиться к врачу. Издание Eat this, not that перечислило состояния, которые могут указывать на проблемы с щитовидной железой.
В частности, эксперты говорили о гипотиреозе — распространённой патологии, проявляющейся снижением функций щитовидной железы и резким уменьшением количества вырабатываемых ей гормонов. Об этом состоянии могут свидетельствовать следующие признаки:
- увеличение веса,
- непереносимость холода,
- выпадение волос.
Стоит отметить, что эти симптомы могут проявляться и при других заболеваниях, поэтому при подозрениях стоит проконсультироваться с врачом.