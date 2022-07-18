Признаки того, что у вас проблемы с щитовидной железой

В частности, эксперты говорили о гипотиреозе — распространённой патологии, проявляющейся снижением функций щитовидной железы и резким уменьшением количества вырабатываемых ей гормонов. Об этом состоянии могут свидетельствовать следующие признаки:

увеличение веса,

непереносимость холода,

выпадение волос.

Стоит отметить, что эти симптомы могут проявляться и при других заболеваниях, поэтому при подозрениях стоит проконсультироваться с врачом.