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Признаки того, что вам срочно нужно к стоматологу

Эти симптомы могут говорить о серьёзных заболеваниях
Если вы вдруг заметили у себя хотя бы один из перечисленных признаков, то немедленно обратитесь к специалисту. Некоторые симптомы могут указывать даже на рак.
Признаки того, что вам срочно нужно к стоматологу

Предотвратить развитие различных заболеваний полости рта можно благодаря регулярным профилактическим осмотрам. Но есть ещё несколько «сигналов» того, что с вашими зубами и дёснами что-то не так. Их перечислил пародонтолог и стоматолог-имплантолог из Bupa Dental Care Файзан Захир.

Припухлости, шишки во рту и на языке. Иногда эти образования могут быть безобидными, но в некоторых случаях они говорят о раке ротовой полости.

Постоянные язвы. Если они не исчезают спустя 10 дней, а также если вы испытываете трудности с глотанием, заметили, что вкус пищи изменился, то обратитесь к врачу.

Признаки того, что вам срочно нужно к стоматологу

Кровоточивость дёсен при чистке зубов. Вероятнее всего, это указывает на болезнь дёсен. Часто она возникает, когда остатки пищи и бактерии накапливаются в дёснах долгое время в виде зубного налёта. Для того чтобы предотвратить развитие подобных заболеваний, нужно каждый день использовать зубную нить или межзубную щётку, хорошо чистить зубы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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