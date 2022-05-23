Признаки того, что вам срочно нужно к стоматологу

Предотвратить развитие различных заболеваний полости рта можно благодаря регулярным профилактическим осмотрам. Но есть ещё несколько «сигналов» того, что с вашими зубами и дёснами что-то не так. Их перечислил пародонтолог и стоматолог-имплантолог из Bupa Dental Care Файзан Захир.

Припухлости, шишки во рту и на языке. Иногда эти образования могут быть безобидными, но в некоторых случаях они говорят о раке ротовой полости.

Постоянные язвы. Если они не исчезают спустя 10 дней, а также если вы испытываете трудности с глотанием, заметили, что вкус пищи изменился, то обратитесь к врачу.