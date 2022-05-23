Признаки того, что вам срочно нужно к стоматологу

Признаки того, что вам срочно нужно к стоматологуЭти симптомы могут говорить о серьёзных заболеваниях
Предотвратить развитие различных заболеваний полости рта можно благодаря регулярным профилактическим осмотрам. Но есть ещё несколько «сигналов» того, что с вашими зубами и дёснами что-то не так. Их перечислил пародонтолог и стоматолог-имплантолог из Bupa Dental Care Файзан Захир.
Припухлости, шишки во рту и на языке. Иногда эти образования могут быть безобидными, но в некоторых случаях они говорят о раке ротовой полости.
Постоянные язвы. Если они не исчезают спустя 10 дней, а также если вы испытываете трудности с глотанием, заметили, что вкус пищи изменился, то обратитесь к врачу.
Кровоточивость дёсен при чистке зубов. Вероятнее всего, это указывает на болезнь дёсен. Часто она возникает, когда остатки пищи и бактерии накапливаются в дёснах долгое время в виде зубного налёта. Для того чтобы предотвратить развитие подобных заболеваний, нужно каждый день использовать зубную нить или межзубную щётку, хорошо чистить зубы.
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