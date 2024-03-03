Проблемы с памятью при синдроме Дауна связали с «темной материей» генома

Традиционно гены классифицируются на основе их способности производить белки. Однако данное исследование, опубликованное в журнале Molecular Psychiatry, проливает свет на значение некодирующих генов, таких как Snhg11. Эти гены не кодируют белки, но играют важнейшую роль в регуляции активности генов, влияя на развитие и потенциально способствуя возникновению заболеваний.

Исследовательская группа из Центра геномного регулирования (CRG) сосредоточила свое внимание на гиппокампе — области мозга, играющей важнейшую роль в развитии памяти и обучения. Эксперименты на мышах и человеческих тканях показали, что Snhg11 менее активен в мозге людей с синдромом Дауна.

«Snhg11 особенно активен в … части гиппокампа, имеющей решающее значение для обучения и формирования памяти», — объясняет доктор Сесар Сьерра, ведущий автор исследования. «Мы обнаружили, что снижение экспрессии Snhg11 приводит к уменьшению количества новых нейронов и изменению пластичности, которые необходимы для обучения и памяти».

Дальнейшие эксперименты подтвердили влияние Snhg11 на работу мозга. У мышей с пониженной активностью Snhg11 наблюдалось нарушение синаптической пластичности — способности нейронов укреплять связи с течением времени, что является жизненно важным процессом для обучения и памяти. У этих мышей также наблюдались трудности с образованием новых нейронов.

Исследователи планируют углубиться в изучение точных механизмов, с помощью которых Snhg11 влияет на работу мозга.

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