Продукты, напитки, витамины и натуральные средства, которые избавят от аллергии

Один из признаков аллергии - это заложенность носа. И избавиться от этого вы можете, приготовив самостоятельно лекарство. Смешайте в стакане тёплой воды 1/4 чайной ложки соли и щепотку пищевой соды. Это смесь используйте два-три раза в день для промывания носа.

Облегчение при аллергическом насморке также приносит ароматерапия. Для этого вам понадобится масло пачули, аптечной ромашки или эвкалипта. Добавьте несколько капель масла в горячую воду в тарелке и наклонитесь над ней. Чтобы достичь ещё большего эффекта, накройте голову одеялом или полотенцем. Облегчение должно наступить спустя 10-15 минут.

При аллергии могут помочь определённые продукты. Это вода или сок с несколькими каплями касторового масла (нужно пить натощак), бананы. В целом рацион должен включать большое количество фруктов и овощей.