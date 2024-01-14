Профессор американского университета рассказала, как защитить одежду от микропластика при стирке

Джудит Вайс, почётный профессор биологических наук из Университета Рутгерса, Ньюарк, объяснила, как можно уменьшить образование микропластика при стирке одежды.

Когда в стиральных машинах из одежды выделяются микроволокна, они попадают в поток сточных вод, которые обычно далее идут к очистным сооружениям. Современные очистные сооружения могут удалить из воды до 99% микроволокон. Но при одной загрузке белья образуются миллионы микроволокон, поэтому даже в очищенной воде их потом содержится огромное количество.

Часто очищенный осадок сточных вод попадает в почву в качестве удобрения. Так микроволокна проникают в воздух и почву, передаются почвенным организмам и наземной пищевой сети либо поглощаются сельскохозяйственными культурами.