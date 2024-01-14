Профессор американского университета рассказала, как защитить одежду от микропластика при стирке

Профессор американского университета рассказала, как защитить одежду от микропластика при стиркеНа самом деле микропластик вокруг нас повсюду
Наиболее распространённый вид микропластика - микроволокна. Они представляют собой фрагменты пластика, имеющие форму крошечных нитей. Текстильные изделия часто теряют микроволокна при производстве, ношении, утилизации. За одну стирку может высвободиться несколько миллионов таких микроволокон.
Джудит Вайс, почётный профессор биологических наук из Университета Рутгерса, Ньюарк, объяснила, как можно уменьшить образование микропластика при стирке одежды.
Когда в стиральных машинах из одежды выделяются микроволокна, они попадают в поток сточных вод, которые обычно далее идут к очистным сооружениям. Современные очистные сооружения могут удалить из воды до 99% микроволокон. Но при одной загрузке белья образуются миллионы микроволокон, поэтому даже в очищенной воде их потом содержится огромное количество.
Часто очищенный осадок сточных вод попадает в почву в качестве удобрения. Так микроволокна проникают в воздух и почву, передаются почвенным организмам и наземной пищевой сети либо поглощаются сельскохозяйственными культурами.
Микропластик, попадающий в реки, озёра и заливы, может иметь большое количество вредных последствий для здоровья людей и животных. Кроме того, текстильные микроволокна дополнительные химические вещества, которые, как было доказано, являются токсичными.
Но есть несколько способов, которые помогут уменьшить выделение микроволокон тканями. Во-первых, реже стирайте и полностью загружайте стиральную машину. Во-вторых используйте при стирке холодную воду, так как в ней выделяется меньше микроволокон, чем в горячей. В-третьих, старайтесь использовать меньше моющего средства. В-четвёртых, пользуйтесь стиральной машиной с фронтальной загрузкой. Наконец, сушите бельё на верёвке, а не в сушильной машине.