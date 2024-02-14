Профессор химии рассказал, какие гормоны способствуют возникновению любви

Серотонин контролирует настроение, самочувствие и даже сексуальное желание. При низком уровнем этого гормона возникает душевная боль.

Окситоцин отвечает за чувство доверия и привязанности и выделяется во время секса.

Интересно также, что химические структуры дофамина и адреналина очень похожи: разница всего в несколько атомов, но вот в плане эффекта отличия значительные. Состав этих гормонов имитируется лекарствами амфетамин и сальбутамол.

При этом уровень всех этих химических веществ меняется, а не остаётся статичным. К примеру, когда приходит в норму серотонин, у вас пропадают «бабочки в животе» и волнение.

Вообще, на основе этих гормонов можно было бы создать зелье любви. Но одна из самых больших проблемы с биологической точки зрения - это доставка дофамина в нужное время в нужное место.

Кроме того, вы можете способствовать производству дофамина, если просто съедите шоколадку, а выброс окситоцина произойдёт, если вы купите себе цветы.

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