Профессор психологии объяснила, как мозг человека создаёт мысли

Представьте, что мозг — это оживлённый город с большим количеством улиц и зданий. Каждая часть мозга выполняет определённую работу, подобно районам этого города. Когда у вас появляется мысль, то это похоже на сообщение, путешествующее по городу из одного его в района в другой.

В мозге есть нейроны. Это крошечные клетки, которые отправляют и получают сигналы и сообщения. Всего таких клеток в мозгу — от 80 до 100 миллиардов. Нейроны группируются вместе, образуя нервные пути, которые напоминают улицы и шоссе в городе.

При возникновении у вас какой-то мысли нейроны мозга активируются и создают электрические импульсы. Эти импульсы распространяются обычно схожими путями и выделяют химические вещества нейротрансмиттеры. Эти вещества подобны бригаде, которая строит дороги и облегчает доставку сообщений.