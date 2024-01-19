Профессор университета перечислил симптомы обморожения и способы его лечения

Профессор университета перечислил симптомы обморожения и способы его леченияБудьте осторожны в холода
Организм человека лучше всего функционирует при температуре 37 градусов Цельсия. Также он обладает рядом встроенных механизмов, которые позволяют приспосабливаться к холоду и жаре. К этим механизмам относятся: изменение частоты дыхания, регулирование кровоснабжения различных участков тела или изменение потребления жидкости.
Но всё же существует риск зимой получить обморожение. Оно представляет собой результат повреждения тканей (чаще кожи) при воздействии отрицательных температур. Чаще всего от этого страдают уши, пальцы рук, ног, щёки, губы, нос и другие конечности.
Для возникновения обморожения открытые части тела должны подвергаться воздействию температуры ниже -0,55 градусов Цельсия. В этом случае уйдёт на это несколько часов. При этом чем ниже температура, тем быстрее наступает обморожение.
На вероятность обморожения существенное влияние оказывает также ветер. К примеру, при температуре -20 градусов Цельсия можно обморозить открытые участки тела менее чем за полчаса.
Повышает риск обморожения и мокрая одежда. Всё потому, что влага отводит тепло от тела гораздо быстрее, чем воздух.
Из-за воздействия холода происходит онемение открытых участков тела, а также их покалывание. В результате кожа белеет либо краснеет, поскольку тело отчаянно пытается согреться. Это начальная стадия обморожения. Она хоть и вызывает неприятные ощущения, но не приводит к необратимым повреждениям тканей.
Далее начинают замерзать уже ткани кожи. Если обморожены только кожа и подлежащие соединительные ткани, это называется поверхностным обморожением. На этом этапе кожа становится бледной или даже серовато-синей из-за снижения кровотока, образования кристаллов льда, ограничения кровоснабжения и онемения поражённых участков.
Если воздействие холода всё ещё продолжается, то обморожение распространяется глубже, затрагивая мышцы и сухожилия, кровеносные сосуды и даже кости. Этот уровень связан уже с ампутацией конечностей.
В случае обморожения нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. В тяжёлых случаях после согревания человеку может потребоваться хирургическое вмешательство для удаления мёртвых тканей. Бывает и так, что поражённый участок становится невозможно спасти и приходится его ампутировать.
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