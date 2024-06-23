Профилактическая прививка от ВИЧ показала многообещающие результаты в тестах

Испытание, в котором приняли участие около 2 000 женщин, показало 100-процентную эффективность в профилактике ВИЧ. Этот прорыв приближает Gilead к внедрению новой формы "доконтактной профилактики", которая может произвести революцию, предложив альтернативу ежедневным таблеткам, пишут ученые. Акции компании выросли на 7% после отчета.

Gilead планирует повторить эти результаты в текущих испытаниях фазы 3, данные о которых ожидаются в конце этого или начале следующего года. В случае успеха lenacapavir может появиться на рынке уже в конце 2025 года.

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