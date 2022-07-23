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"Происходит накопление жира": почему не стоит пить кофе с круассанами на завтрак

И чем его заменить
Иногда так хочется опробовать иностранные традиции, например поесть на завтрак круассаны с кофе, как делают во Франции. Однако врач-диетолог Марина Копытько рассказала, чем может грозить регулярное употребление такого завтрака.
"Происходит накопление жира": почему не стоит пить кофе с круассанами на завтрак

Она отметила, что с точки зрения диетологии это неправильное сочетание продуктов. По ее словам, лучше не употреблять регулярное подобные завтраки, потому что это приведет к накоплению жира в организме.

Круассан выпекается из муки высшего сорта. Кроме калорий, углеводов и насыщенных жиров там больше ничего нет. Процент белка там очень маленький, а витаминов, минералов и пищевых волокон практически не содержится

Марина Копытько
Врач-диетолог

Копытько охарактеризовала круассан как несбалансированный, высокоуглеводный и высококалорийный продукт, а также призвала заменить его изготовленным из муки грубого помола хлебом. Потому что он более богат полезными элементами.

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