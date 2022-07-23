"Происходит накопление жира": почему не стоит пить кофе с круассанами на завтрак

Копытько охарактеризовала круассан как несбалансированный, высокоуглеводный и высококалорийный продукт, а также призвала заменить его изготовленным из муки грубого помола хлебом. Потому что он более богат полезными элементами.

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