"Происходит накопление жира": почему не стоит пить кофе с круассанами на завтрак

"Происходит накопление жира": почему не стоит пить кофе с круассанами на завтракИ чем его заменить
Она отметила, что с точки зрения диетологии это неправильное сочетание продуктов. По ее словам, лучше не употреблять регулярное подобные завтраки, потому что это приведет к накоплению жира в организме.
Круассан выпекается из муки высшего сорта. Кроме калорий, углеводов и насыщенных жиров там больше ничего нет. Процент белка там очень маленький, а витаминов, минералов и пищевых волокон практически не содержится
Копытько охарактеризовала круассан как несбалансированный, высокоуглеводный и высококалорийный продукт, а также призвала заменить его изготовленным из муки грубого помола хлебом. Потому что он более богат полезными элементами.
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