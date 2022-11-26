Прокрастинация, боязнь сходить в туалет и другие факторы, укорачивающие жизнь

1. Прокрастинация.

Исследования показали, что больные раком, которые откладывали обращение за лечением, умирали быстрее.

2. Попытки постоянно угодить людям.

Такие люди с большей вероятностью поддаются давлению со стороны, что может привести к развитию вызывающих рак привычек, таких как курение или употребление алкоголя. Кроме того, люди, пытающиеся всем угодить, как правило, ставят свои собственные потребности на последнее место, что приводит к выбору нездорового образа жизни.

3. Стеснение сходить в туалет в общественном месте.

Удержание фекалий может способствовать запорам. Если это ещё и сочетается с диетой с низким содержанием клетчатки, растёт риск рака толстой кишки.

4. Негативный настрой.

Исследования показали, что у людей с позитивным настроем меньше риск заболеть раком. Больные раком, которые придерживаются позитивного взгляда, с большей вероятностью реагируют на лечение хорошо.

5. Заболевания, передающиеся половым путём.

ВПЧ является главным фактором риска рака шейки матки.

6. Сидячий образ жизни.

Исследования показали, что люди, ведущие малоподвижный образ жизни, с большей вероятностью умрут раньше, чем те, кто физически активен.