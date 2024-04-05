Прорыв в исследовании астмы: не воспаление, а сужение дыхательных путей

Современные методы лечения астмы направлены на борьбу с воспалением, которое является ее отличительной особенностью. Однако исследование показывает, что сужение само по себе вызывает каскад негативных эффектов, включая воспаление, выработку слизи и повреждение барьера дыхательных путей. Это повреждение делает пациентов уязвимыми для инфекций и новых приступов.

Виновником этого повреждения, по-видимому, является процесс, называемый экструзией клеток. Когда дыхательные пути сужаются, клетки выстилающего слоя (эпителиальные клетки) сдавливаются и отмирают в результате экструзии. Это не только повреждает барьер, но и усиливает воспаление и выработку слизи.

Хорошие новости? Исследователи обнаружили соединение гадолиния, которое может блокировать выдавливание клеток у мышей, предотвращая разрушительный эффект сужения. Хотя это соединение еще не было протестировано на людях, оно открывает путь к потенциальному профилактическому лечению.

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