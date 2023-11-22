Прорыв в лечении диабета: ежедневные уколы заменили на три в год

Представьте себе, что вместо ежедневных хлопот людям нужно будет делать всего три укола в год - вот к чему стремятся исследователи в области диабета. Гидрогель, вводимый под кожу, постепенно растворяется, высвобождая лекарственные вещества в точных дозах в течение длительного времени. В испытаниях на крысах инъекции каждые 42 дня превосходили ежедневные уколы, что позволило улучшить контроль уровня глюкозы в крови и контроль веса.

Испытания на людях могут начаться уже через 18 месяцев. Гидрогелевая инновация Стэнфорда может стать ключом к будущему, в котором лечение диабета будет таким же простым, как периодическое посещение врача.

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