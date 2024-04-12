Прорыв в лечении «непробиваемых» раковых заболеваний: открыт ключевой механизм

Ингибиторы Wnt направлены на гиперактивный путь клеточного роста, используемый многими видами рака желудочно-кишечного тракта. В некоторых случаях они оказывались эффективными, но другие опухоли оставались невосприимчивыми. Чжун Чжэн и его команда исследовали эту резистентность.

Их исследование выявило вторую мутацию в гене под названием FBXW7, присутствующую примерно в 15% случаев колоректального рака. Эта мутация, по сути, делает раковые клетки «невосприимчивыми» к ингибиторам Wnt.

Выявление этой мутации может предотвратить неэффективное лечение, выступая одновременно в качестве биомаркера и потенциальной мишени для будущих терапий. «Прогнозирование лекарственной устойчивости жизненно важно для точной онкологии», — говорит Дэвид Виршуп, старший автор исследования.

Исследование также показало, что эти резистентные опухоли уязвимы к другому препарату — динациклибу. В будущих исследованиях будет изучен его потенциал для лечения этих видов рака, как отдельно, так и в комбинации.

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