Прорыв в лечении рака: мРНК-терапия показала себя с лучшей стороны на мышах

Исследование, опубликованное в журнале Science Translational Medicine, посвящено гену-супрессору опухоли p53, который играет важнейшую роль в предотвращении неконтролируемого роста клеток и содействии их гибели. У 96% больных раком яичников ген p53 мутирует, что делает его неэффективным для выполнения защитной функции.

Исследователи разработали новый подход, внедрив функциональный белок р53 в опухолевые клетки с помощью технологии мРНК. Молекулы мРНК служат чертежами для производства определенных белков, и в данном случае они были разработаны для восстановления способности белка р53 подавлять рост рака.

Результаты исследования весьма обнадеживают. Эксперименты in vitro с использованием клеточных линий рака яичников человека показали, что терапевтическая мРНК эффективно индуцирует экспрессию р53 и значительно снижает пролиферацию опухолевых клеток. Этот положительный результат был подтвержден и на мышиных моделях рака яичников. При лечении мРНК-терапией у мышей наблюдалось значительное снижение роста опухоли и метастазов.

Хотя исследование все еще находится на доклинической стадии, полученные результаты закладывают прочную основу для дальнейшего развития и клинического применения этой мРНК-терапии.

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