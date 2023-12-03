Прорыв в редактировании генов: новый алгоритм нашел «сокровищницу» CRISPR-систем

Исследование не только выявляет уникальные CRISPR-системы, но и обнаруживает Cas-ферменты с различными функциональными возможностями, что свидетельствует об эволюции по принципу «смешивай и подбирай».

Обнаружен даже белок, кодируемый вирусом, который активно нейтрализует массивы CRISPR, намекая на продолжающуюся «молекулярную войну».

Эти находки - всего лишь взгляд на биологическое разнообразие Земли - создают основу для революционных биотехнологий (беспрецедентные генетические манипуляции, например), при этом потенциал CRISPR еще не раскрыт до конца.

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