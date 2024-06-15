Прорывной метод на основе ИИ позволил обнаружить рак на очень ранней стадии

Исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, рассказывает о методе MRD-EDGE, основанном на искусственном интеллекте и способном с беспрецедентной точностью обнаруживать циркулирующую опухолевую ДНК (ctDNA) при различных видах рака.

MRD-EDGE использует передовое машинное обучение для интерпретации данных секвенирования ДНК из образцов крови пациентов, отличая сигналы, связанные с раком, от фонового шума. Этот подход продемонстрировал раннее обнаружение рецидива рака на месяцы или годы раньше, чем традиционные методы, у пациентов с раком легких, меланомой, раком молочной железы и колоректальным раком. Кроме того, он точно определял остаточный рак после лечения и отслеживал реакцию опухоли на терапию, включая обнаружение предраковых образований.

Исследователи планируют сотрудничать с промышленными партнерами, чтобы ускорить внедрение MRD-EDGE в клиническую практику.

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