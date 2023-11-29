Прорывной препарат пообещал собакам больших пород более долгую и здоровую жизнь

Прорывной препарат пообещал собакам больших пород более долгую и здоровую жизньСобаководы довольны
Держитесь за поводки, собаководы. Фармацевтическая компания Loyal, специализирующаяся на лечении животных, только что опубликовала заявление - Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило их революционный препарат под кодовым названием LOY-001, способный продлить жизнь вашим любимым гигантским пушистым компаньонам. Гигантские собаки, такие как ирландские волкодавы, могут вскоре распрощаться со своей короткой жизнью в 6-9 лет, поскольку Loyal борется с возрастными проблемами и раком с помощью этого инъекционного препарата.
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Основатель и генеральный директор компании Селия Халиуа сообщила о том, что FDA дало зеленый свет на техническую эффективность препарата LOY-001 для увеличения продолжительности жизни крупных собак. Говоря об ускоренном старении собак крупных пород, директор ветеринарной службы Loyal Бреннен Маккензи указывает на то, что интенсивная практика разведения и генетические факторы - это проблемы, поддающиеся лечению, а не неизбежная судьба.
LOY-001 нацелен на повышенный уровень гормона IGF-1, который связан как с внушительными размерами, так и с преждевременным старением. Этот препарат, который должен появиться на прилавках магазинов к 2026 году, может стать ключом к более долгой и здоровой жизни ваших гигантов.
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