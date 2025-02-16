Прорывной расщепляющий пластик фермент был создан с помощью ИИ

Чтобы улучшить результаты, они использовали PLACER, искусственный интеллект, обученный предсказывать, как ферменты меняют форму в ходе химических реакций. Это позволило втрое увеличить количество работающих ферментов. Однако проблема оставалась — ферменты могли провести только одну реакцию, после чего застревали.

Тогда команда усовершенствовала свой подход, используя искусственный интеллект для отбора ферментов, способных завершить полный цикл реакции. Это привело к прорыву: 18% ферментов работали, а два, названные «супер» и «победа», могли многократно расщеплять пластик.

После нескольких раундов усовершенствования им удалось создать фермент, не уступающий по эффективности природным. Исследователи также доказали, что этот метод позволяет создавать ферменты, расщепляющие ПЭТ-пластик, который обычно используется в бутылках и другой упаковке.