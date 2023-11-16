Прощайте, уколы пальцев: новое устройство измерения уровня сахара в крови

В компактном, коробчатом приборе используются низкополевые магниты и низкочастотные радиоволны, а также магнитно-резонансная спектроскопия (МРС), аналогичная МРТ. Пользователь вставляет палец в прибор, где технология МРС измеряет частоту молекул глюкозы, обеспечивая точные, неинвазивные показания.

В то время как другие мониторы глюкозы находятся в стадии разработки, инновация Synex в области низких магнитных полей выделяется на фоне других. Исследователи и эксперты называют ее «умной» и «отличной идеей», имеющей потенциал не только для измерения уровня глюкозы.

В будущем Synex планирует создать носимый вариант, но для этого необходима дальнейшая миниатюризация.