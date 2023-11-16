Фитнес и здоровье
14:56, 16 ноября 2023
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Прощайте, уколы пальцев: новое устройство измерения уровня сахара в крови

Но палец все равно нужен

Компания Synex Medical из Торонто, поддерживаемая генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом, представила революционное устройство, позволяющее отслеживать уровень глюкозы в крови без болезненных уколов пальцев.

В компактном, коробчатом приборе используются низкополевые магниты и низкочастотные радиоволны, а также магнитно-резонансная спектроскопия (МРС), аналогичная МРТ. Пользователь вставляет палец в прибор, где технология МРС измеряет частоту молекул глюкозы, обеспечивая точные, неинвазивные показания.

В то время как другие мониторы глюкозы находятся в стадии разработки, инновация Synex в области низких магнитных полей выделяется на фоне других. Исследователи и эксперты называют ее «умной» и «отличной идеей», имеющей потенциал не только для измерения уровня глюкозы.

В будущем Synex планирует создать носимый вариант, но для этого необходима дальнейшая миниатюризация.

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