Прощайте, уколы пальцев: новое устройство измерения уровня сахара в крови

Прощайте, уколы пальцев: новое устройство измерения уровня сахара в кровиНо палец все равно нужен
Компания Synex Medical из Торонто, поддерживаемая генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом, представила революционное устройство, позволяющее отслеживать уровень глюкозы в крови без болезненных уколов пальцев.
В компактном, коробчатом приборе используются низкополевые магниты и низкочастотные радиоволны, а также магнитно-резонансная спектроскопия (МРС), аналогичная МРТ. Пользователь вставляет палец в прибор, где технология МРС измеряет частоту молекул глюкозы, обеспечивая точные, неинвазивные показания.
В то время как другие мониторы глюкозы находятся в стадии разработки, инновация Synex в области низких магнитных полей выделяется на фоне других. Исследователи и эксперты называют ее «умной» и «отличной идеей», имеющей потенциал не только для измерения уровня глюкозы.
В будущем Synex планирует создать носимый вариант, но для этого необходима дальнейшая миниатюризация.