Прослушивание аудиокниги синхронизировало пульс даже пациентов в коме

В первом эксперименте участвовали здоровые люди, во втором - пациенты, находящиеся в коме. Всем им включали аудиокнигу Жюля Верна "20000 лье под водой". Интересно, что у тех больных, чьи пульсы стали во время рассказа имели максимально схожие значения, выздоровление пошло быстрее. Автор пишет, что через 6 месяцев они стали чувствовать себя лучше.

Однако для доказательства пользы прослушивания аудиокниги для больных, по словам нейробиолога Якобо Ситт, нужны дополнительные исследования.

По словам учёных, следующей их целью будет понимание причины синхронизации сердечного ритма. В дальнейшем они смогут разрабатывать и специальные инструменты для медицинских учреждений.