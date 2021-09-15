Прослушивание аудиокниги синхронизировало пульс даже пациентов в коме

Прослушивание аудиокниги синхронизировало пульс даже пациентов в комеУ здоровых людей наблюдался тот же эффект
В Cell Press опубликованы результаты двух недавних научных экспериментов. Они указывают на то, что у всех людей, когда им рассказывают историю, синхронизируется сердцебиение. Причём у тех, кто слушал внимательнее, частота сердечных сокращений становится практически одинаковой.
В первом эксперименте участвовали здоровые люди, во втором - пациенты, находящиеся в коме. Всем им включали аудиокнигу Жюля Верна "20000 лье под водой". Интересно, что у тех больных, чьи пульсы стали во время рассказа имели максимально схожие значения, выздоровление пошло быстрее. Автор пишет, что через 6 месяцев они стали чувствовать себя лучше.
Однако для доказательства пользы прослушивания аудиокниги для больных, по словам нейробиолога Якобо Ситт, нужны дополнительные исследования.
По словам учёных, следующей их целью будет понимание причины синхронизации сердечного ритма. В дальнейшем они смогут разрабатывать и специальные инструменты для медицинских учреждений.