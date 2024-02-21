Просмотр видео негативно сказался на словарном запасе младенцев

Малыши проводят значительное время за просмотром видео: исследование выявило тревожный рост экранного времени у детей младшего возраста — в среднем они тратят на просмотр видео почти 2 часа в день — вдвое больше, чем до пандемии.

У детей, которые смотрели видео в основном для развлечения или «посиделок», наблюдалось снижение уровня развития словарного запаса и сложности предложений. Однако, когда воспитатели использовали видео в образовательных целях или для социального взаимодействия (например, для видеозвонков с семьей), негативное влияние на языковые навыки снижалось.

«В первые пару лет жизни язык является одним из основных компонентов развития, на который, как мы знаем, могут влиять средства массовой информации», — объясняет ведущий исследователь Сара Кукер (Sarah Kucker). «Это исследование подчеркивает необходимость проведения дополнительных исследований того, как различные виды экранного времени влияют на малышей и их языковое развитие».

Рекомендации для родителей и воспитателей:

Выбирайте образовательные видео, которые поощряют взаимодействие и обучение, а не пассивное развлечение.

Увлекайте ребенка, а не просто «паркуйте» его

Ограничьте экранное время и отдайте предпочтение другим занятиям

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