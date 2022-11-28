Простатит приводит к импотенции? Врач опроверг популярные мифы о мужском здоровье

«Первое заблуждение, которое, наверное, существует у большинства мужчин, — это что простатит приводит к импотенции. Это самый главный миф. Эректильная дисфункция — отдельное заболевание, и оно никак не связано с простатитом, в том числе и с хроническим. Само нарушение эрекции может развиваться у пациентов с простатитом, но "после" не значит "вследствие"», — пояснил врач.

Также он упомянул, что многие думают, будто лечить аденому простаты можно только операцией. Это состояние не обязательно требует оперативного вмешательства, на ранних стадиях его можно лечить иначе. Главное, не тянуть.

Королев добавил, что многие мужчины порой сдают анализ на онкомаркеры без показаний. Однако такой анализ неспецифичен и может даже давать ложноположительные результаты.

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