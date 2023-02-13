Простой и научно доказанный способ понять, достаточно ли воды вы пьёте

Простой и научно доказанный способ понять, достаточно ли воды вы пьётеПроверьте себя
В Великобритании специалисты NHS советуют в день выпивать шесть-восемь стаканов или до 1,2 литра жидкости в день, Гарвардская медицинская школа рекомендует четыре-шесть чашек воды в день. Но самым популярной рекомендацией являются 2 литра воды в сутки. Что же из этого правда?
Фото: Mac's
В 2016 году доктор Стюарт Галлоуэй из Университета Стерлинга опроверг мысль о том, что получать большую часть жидкости из воды - полезнее, чем наоборот. Согласно его исследованию, некоторые напитки (например, кофе), если их употреблять в нормальных количествах, вовсе не стимулируют дополнительную потерю жидкости.
Однако никто не сможет точно сказать, сколько воды нужно отдельно взятому человеку. Связано это с тем, что у всех людей разные телосложение, питание, уровень активности и пр. Доктор Галлоуэй отмечает, что если есть сомнения, достаточно ли жидкости получает взрослый, то для большинства полезным ориентиром будет количество посещений туалета.
BBC Science Focus
В целом правило такое. В течение дня должно быть в норме четыре-шесть посещений туалета. Если вы мочитесь более шести раз, то вы пьёте слишком много жидкости, а если меньше четырёх - вам нужно больше воды. Хотя, конечно, на то, сколько раз за день вы ходите в туалет влияют и возраст, и приём лекарств, и употребление различных напитков.
По цвету мочи тоже можно понять, достаточное ли количество воды человек потребляет. Но и этот метод имеет ряд ограничений.
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