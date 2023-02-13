Простой и научно доказанный способ понять, достаточно ли воды вы пьёте

В целом правило такое. В течение дня должно быть в норме четыре-шесть посещений туалета. Если вы мочитесь более шести раз, то вы пьёте слишком много жидкости, а если меньше четырёх - вам нужно больше воды. Хотя, конечно, на то, сколько раз за день вы ходите в туалет влияют и возраст, и приём лекарств, и употребление различных напитков.

По цвету мочи тоже можно понять, достаточное ли количество воды человек потребляет. Но и этот метод имеет ряд ограничений.

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