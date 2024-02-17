Простуда на губах увеличила риск слабоумия: исследование

В исследовании за 1002 70-летними людьми, не страдающими деменцией, в течение 15 лет следили, анализируя их кровь на наличие антител к HSV и другим вирусам. За период исследования у 7 % участников развилась деменция по всем причинам, а у 4 % - болезнь Альцгеймера (БА). У людей с антителами IgG к вирусу HSV, указывающими на перенесенную инфекцию, риск развития деменции был более чем в два раза выше, чем у тех, у кого их не было.

Хотя данное исследование пополнило растущий массив данных, связывающих HSV с деменцией, необходимы дальнейшие исследования для подтверждения полученных результатов и понимания лежащих в их основе механизмов.

И стоит отметить, что "более значимой" связи между инфекцией HSV и БА обнаружено не было.

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