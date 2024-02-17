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Фитнес и здоровье
Опубликовано 17 февраля 2024, 06:45
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Простуда на губах увеличила риск слабоумия: исследование

Призыв к дальнейшим исследованиям
Новое исследование Уппсальского университета в Швеции проливает свет на потенциальную связь между распространенным вирусом простого герпеса (HSV), вызывающим простудные болячки, и повышенным риском развития деменции. Результаты свидетельствуют о том, что у людей, инфицированных HSV, вероятность развития деменции может быть в два раза выше по сравнению с теми, кто не инфицирован.

В исследовании за 1002 70-летними людьми, не страдающими деменцией, в течение 15 лет следили, анализируя их кровь на наличие антител к HSV и другим вирусам. За период исследования у 7 % участников развилась деменция по всем причинам, а у 4 % - болезнь Альцгеймера (БА). У людей с антителами IgG к вирусу HSV, указывающими на перенесенную инфекцию, риск развития деменции был более чем в два раза выше, чем у тех, у кого их не было.

Хотя данное исследование пополнило растущий массив данных, связывающих HSV с деменцией, необходимы дальнейшие исследования для подтверждения полученных результатов и понимания лежащих в их основе механизмов.

И стоит отметить, что "более значимой" связи между инфекцией HSV и БА обнаружено не было.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Uppsala University
Автор:Максим Многословный
Теги:
#здоровье
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#исследование