Простые способы облегчить кашель

Успокоить горло помогут такие средства, как горячий чай с лимоном и мёдом либо лекарство от кашля, которое содержит мёд и лимон.

Наконец, существует фитотерапия - пеларгония. Но подойдёт она только детям старше 12 лет.

Кроме того, вы можете посоветоваться с фармацевтом по поводу безрецептурных лекарств от кашля.

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