Фитнес и здоровье
21:06, 20 марта 2023
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Простые способы облегчить кашель

На случай, если вы уже долго болеете

Если вы страдаете от надоедливого кашля, то есть несколько способов облегчить это состояние. Ими поделился фармацевт.

Простые способы облегчить кашель

Фото: Steady Health

Фил Дэй, главный фармацевт Pharmacy2U, рассказал изданию Express.co.uk, как можно смягчить надоедливый кашель.

Постарайтесь больше отдыхать и пить много жидкости. Это позволит вам избежать обезвоживания.

Если вам нужно облегчить боль, то примите ибупрофен либо парацетамол.

Простые способы облегчить кашель

Insider

Успокоить горло помогут такие средства, как горячий чай с лимоном и мёдом либо лекарство от кашля, которое содержит мёд и лимон.

Наконец, существует фитотерапия - пеларгония. Но подойдёт она только детям старше 12 лет.

Кроме того, вы можете посоветоваться с фармацевтом по поводу безрецептурных лекарств от кашля.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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