Простые способы распознать лжецов

Также один из самых распространённых мифов о лжи заключается в том, что если человек смотрит при разговоре вверх и вправо, то он врёт. Исследования показывают, что движения глаз на самом деле не связаны с тем, лжёт ли человек.

Некоторые люди могут также контролировать язык тела во время произнесения лжи. Но большинство на это не способно. Однако чесание носа может указывать как на ложь, так и на то, что у человека просто зачесался нос.

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