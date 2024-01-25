Протеины грудного молока напрямую уничтожили кишечные бактерии

Исследователи обнаружили, что грудное молоко мышей, лишенных ключевого белка комплемента, делает их детенышей крайне восприимчивыми к Citrobacter rodentium, бактерии, вызывающей диарею у мышей. Это позволяет предположить, что компоненты комплемента грудного молока напрямую уничтожают определенные кишечные бактерии, создавая среду, менее благоприятную для заражения Citrobacter rodentium. Для этой деятельности не требуются антитела, в отличие от того, как обычно работают белки комплемента.

Исследователи также подтвердили, что человеческое грудное молоко содержит эти компоненты комплемента, которые демонстрируют аналогичную активность в борьбе с конкретными бактериями. Эти результаты проливают свет на механизмы защиты грудного молока от некоторых бактериальных инфекций.

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