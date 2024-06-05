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Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 июня 2024, 22:30
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Протонная терапия оказалась такой же полезной, как и лучевая, в лечении рака

Рака ротоглотки
Предварительные данные исследования III фазы, проведенного в нескольких учреждениях под руководством онкологического центра MD Anderson Техасского университета, показывают, что протонная терапия с модулированной интенсивностью дает сопоставимые клинические результаты с традиционной лучевой терапией с модулированной интенсивностью при лечении рака ротоглотки.
Протонная терапия оказалась такой же полезной, как и лучевая, в лечении рака
© Ferra

При медиане наблюдения в три года показатели выживаемости без прогрессирования (PFS) для протонной и лучевой терапии составили 83% и 83,5%,. Примечательно, что протонная снизила уровень недоедания: 24% пациентов поддерживали питание с потерей веса менее 5% по сравнению с 14% при лучевой.

Данное исследование, в котором приняли участие 440 пациентов из 21 американской клиники, является крупнейшим рандомизированным исследованием III фазы, сравнивающим протонную терапию с традиционным облучением.

Исследование подчеркивает точность воздействия протонной терапии на опухоли при сохранении здоровых тканей, что открывает путь к расширению доступа пациентов к этому передовому методу лечения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#рак
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#лечение рака
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#исследование