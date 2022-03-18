Проверьте себя, пока не начали терять зрение: новый необычный симптом глаукомы

По словам Дементьева, одним из самых нетипичных симптомов глаукомы является боль за грудиной. Он отметил, что многие люди, когда чувствуют неприятные ощущения в этой области, предполагают, что это проблемы с сердцем, однако многие пациенты с глаукомой “жалуются на боль за грудиной”, – заявил врач. Он объясняет, что сначала люди с глаукомой думают об инфаркте, вызывают скорую помощь, снимают электрокардиограмму, которая ничего не показывает.

Помимо этого симптома, Дементьев отмечает и боли в глазу, резкое снижение зрения, тошноту, головокружение, повышение артериального давления и повышение температуры тела в качестве “знаков” глаукомы.

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