Проживание у аэропортов ухудшило состояние сердец

Исследователи из Калифорнийского университета изучили снимки сердца 3635 человек, живущих вблизи крупных аэропортов в Англии, и сравнили тех, кто жил в шумных районах, с теми, кто жил в более тихих. Они обнаружили, что у людей, подвергающихся воздействию высокого уровня шума, сердечные мышцы были более жесткими и толстыми.

Это воздействие было наиболее значительным для тех, кто подвергался воздействию шума в ночное время, что, возможно, связано с нарушением сна. Исследование также показало, что сердечные аномалии, вызванные шумом от самолетов, могут увеличить риск сердечных проблем в четыре раза. Не последнюю роль в этой связи сыграли такие факторы, как высокое кровяное давление и ожирение.

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