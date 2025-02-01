Проживание в сотнях километров от пожаров не спасет от облака токсинов: учёные

Поскольку лесные пожары становятся все более частыми из-за изменения климата, их влияние на загрязнение городов растет. Дым лесных пожаров содержит такие вредные вещества, как полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), которые могут вызывать рак и мутации. Эти загрязняющие вещества могут оседать на городских поверхностях, таких как здания и дороги, и способствовать образованию "городской грязи" - слоя частиц, которые могут повторно выделять токсины в окружающую среду.

В ходе исследования ученые из Канады собрали образцы в Камлупсе и Калгари в период с августа по ноябрь 2021 года. Они обнаружили, что когда дым от лесных пожаров распространялся на сотни километров от соседних регионов, уровень токсинов в городских районах увеличивался почти вдвое. Даже небольшие локальные пожары, такие как костер, способствовали накоплению токсинов.

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