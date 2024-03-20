Психиатр объяснил, как связаны токсичный стресс и плохое здоровье

Большинство врачей не оценивают вклад стресса в развитие таких распространённых хронических заболеваний, как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и ожирение. Отчасти это происходит потому, что стресс сложно измерить, а отчасти потому, что его трудно лечить.

Также недавно выяснилось, что вероятность развития серьезных психических и физических заболеваний в среднем возрасте резко возрастает, когда люди подвергаются травмам или переживают неблагоприятные события, особенно в детстве.

За последние 40 лет в США тревожный рост заболеваемости диабетом, ожирением, депрессией, посттравматическим стрессовым расстройством, самоубийствами и зависимостями указывает на один фактор, общий для всех этих болезней. Это токсичный стресс.

Известно, что токсичный стресс повышает вероятность развития, прогрессирования осложнений или ранней смерти от этих болезней.

Поскольку токсичный стресс по-разному проявляется у разных людей, сложно узнать, сколько человек на самом деле от него страдает. Примерно 16% взрослых сообщают, что в детстве сталкивались с четырьмя и более нежелательными факторами. Это порог более высокого риска развития токсичного стресса во взрослом возрасте.

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