Психиатр рассказал, можно ли не заметить у себя эпилепсию

По её словам, эту болезнь сложно не заметить. «Даже если это невыраженные проявления, вроде тех же абсансов (прим. — одна из разновидностей эпилептического приступа) — если человек не заметит их сам, то близкие обратят внимание. Так что такой пациент достаточно быстро попадет к терапевту или неврологу, и дальше его уже обследуют и поставят диагноз, начнут лечение. Случайно можно выявить повышенную судорожную готовность — например, после черепно-мозговой травмы или у детей», — отметила Казенных.

Однако судорожная готовность — это не диагноз. Он означает только, что у человека есть предрасположенность к тем или иным проявлениям эпилепсии.