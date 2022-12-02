Психиатры рассказали, где и с кем полезнее пить пиво

В исследовании участвовали 1,6 тысячи студентов. Они заполнили анкеты с вопросами о том, где и с кем они выпивали за месяц перед анкетированием. Также они сообщали о негативных последствиях распития: участии в драках, наличии долгов по учебе, проблем со здоровьем, признаках зависимости, вождении в нетрезвом виде и пр.

Учёные проанализировали данные и пришли к выводу, что распитие пива вне дома связано с бОльшим потреблением алкоголя и более частыми негативными последствиями. Пить в одиночку тоже оказалось опасно.