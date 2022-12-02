Психиатры рассказали, где и с кем полезнее пить пиво

19:49, 02 декабря 2022
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Психиатры рассказали, где и с кем полезнее пить пивоВ одиночку уж точно не стоит
Психиатры из Вашингтонского университета подтвердили, что пить пиво лучше дома в компании друзей. Это связано с меньшим количеством негативных последствий.
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В исследовании участвовали 1,6 тысячи студентов. Они заполнили анкеты с вопросами о том, где и с кем они выпивали за месяц перед анкетированием. Также они сообщали о негативных последствиях распития: участии в драках, наличии долгов по учебе, проблем со здоровьем, признаках зависимости, вождении в нетрезвом виде и пр.
Учёные проанализировали данные и пришли к выводу, что распитие пива вне дома связано с бОльшим потреблением алкоголя и более частыми негативными последствиями. Пить в одиночку тоже оказалось опасно.