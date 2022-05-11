Психические расстройства могут проявиться "комплектом"

Ученые изучили гены, связанные с 11 расстройствами, включая: шизофрению, биполярное расстройство, большое депрессивное расстройство, тревожное расстройство, нервную анорексию, обсессивно-компульсивное расстройство, синдром Туретта, посттравматическое стрессовое расстройство, алкоголизм, СДВГ и аутизм. Кроме того, они изучили данные, собранные с помощью носимых устройств для отслеживания движений, и данные опросов, документирующие физические и поведенческие характеристики.

Затем они применили новые статистические генетические методы для выявления общих закономерностей для всех расстройств. Они обнаружили, что 70% генетических сигналов, связанных с шизофренией, также связаны с биполярным расстройством.

Они также обнаружили, что нервная анорексия и обсессивно-компульсивное расстройство имеют сильную, общую генетическую архитектуру, и что люди с генетической предрасположенностью к меньшему типу телосложения или низким индексом массы тела также имеют генетическую предрасположенность к этим расстройствам.

Анализируя данные акселерометра, исследователи обнаружили, что расстройства, которые имеют тенденцию группироваться вместе, также имеют общие гены.

В целом, исследование выявило 152 генетических варианта, общих для нескольких расстройств, включая те, о которых уже известно, что они влияют на определенные типы клеток мозга.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.