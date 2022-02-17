Психические расстройства в молодости оказались причиной старческого слабоумия

Учёные из Мичиганского университета, Университета Дьюка и Оклендского университета (США) изучили влияние психических расстройств в молодости на развитие у людей деменции в старости. В исследовании приняли участие 1,7 миллиона новозеландцев в возрасте от 21 до 60 лет в начале эксперимента. Наблюдение за испытуемыми длилось 30 лет (с 1988 по 2018 год). В результате оказалось, что ментальные заболевания действительно связаны с риском старческого слабоумия.

Неожиданным стало открытие более тесной связи между психическими расстройствами и деменцией, чем между хроническими соматическими заболеваниями и слабоумием в старости. Касалось это как мужчин, так и женщин. При этом от социально-экономических условий или от наличия в прошлом различных хронических болезней эта связь между ментальными заболеваниями и старческим слабоумием не зависела.