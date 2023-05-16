Психолог объяснил, как перестать откладывать дела на потом

Известно, что люди, которые чаще откладывают дела на потом, сталкиваются с большим количеством стресса и имеют больше серьёзных проблем со здоровьем. У таких людей чаще возникают головные боли, бессонница либо проблемы с пищеварением, они также более восприимчивы к простуде и гриппу. Наконец, прокрастинация может способствовать развитию болезней сердца, высокого давления.

Один из способов перестать откладывать дела на потом - сокращать показатели времени. Например, два дня нужно представлять как 48 часов, 30 лет - как 10 950 дней. Это сделает события более близкими к настоящему моменту.

Кроме того, существуют два основных способа уменьшить прокрастинацию. Это сострадание к себе и когнитивное переосмысление. То есть не нужно быть слишком строгим к себе. Помочь в этом могут упражнения, направленные на внимание к текущему моменту (к ощущениям тела в настоящий момент, в том числе к дыханию).

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