Психолог объяснил, как перестать откладывать дела на потом

Психолог объяснил, как перестать откладывать дела на потомПрокрастинация может плохо сказаться на вашем здоровье
Учёные выяснили, что около 20% взрослых и более 50% студентов регулярно откладывают свои дела на потом. Причём такое поведение встречается даже у голубей, а не только у людей.
Прокрастинация по своей сути является неспособностью человека управлять своим настроением и своими эмоциями. Отвечает за реакцию, связанную с прокрастинацией, миндалевидное тело. При этом люди, которые считают себя хроническими прокрастинаторами, имеют больше серого вещества в миндалевидном теле. Это значит, что они более чувствительны к возможным негативным последствиям своих действий. Это будет приводить к ещё большему количеству негативных эмоций и большей прокрастинации.
Ещё один фактор, связанный с прокрастинацией, - это временное мышление. Другими словами, то, насколько близкой вы видите нынешнюю версию себя по отношению к себе в будущем. И для меньшего откладывания дел на потом полезно как можно чаще представлять себя в будущем.
Известно, что люди, которые чаще откладывают дела на потом, сталкиваются с большим количеством стресса и имеют больше серьёзных проблем со здоровьем. У таких людей чаще возникают головные боли, бессонница либо проблемы с пищеварением, они также более восприимчивы к простуде и гриппу. Наконец, прокрастинация может способствовать развитию болезней сердца, высокого давления.
Один из способов перестать откладывать дела на потом - сокращать показатели времени. Например, два дня нужно представлять как 48 часов, 30 лет - как 10 950 дней. Это сделает события более близкими к настоящему моменту.
Кроме того, существуют два основных способа уменьшить прокрастинацию. Это сострадание к себе и когнитивное переосмысление. То есть не нужно быть слишком строгим к себе. Помочь в этом могут упражнения, направленные на внимание к текущему моменту (к ощущениям тела в настоящий момент, в том числе к дыханию).
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