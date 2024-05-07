Психолог объяснил, как правильно слушать других людей

Слушание — это навык приобретённый. При правильном подходе человек в этом случае сможет легко понять точку зрения собеседника, найти с ним общий язык, установить доверительные отношения, показать в общении с людьми отзывчивость и пр.

Правильное слушание складывается из нескольких шагов.

Приём. Лучше всего — сосредоточиться именно на том, что человек говорит, и постараться не обращать внимание на посторонние шумы. Если же отвлекающих факторов слишком много, то нужно перейти в более тихое место или перенести разговор на другое время.

Понимание. Хороший слушатель на этом этапе будет обращать внимание на то, что собеседник хотел сказать, станет уточнять или попросить повторить что-то.

Запоминание. Главная задача здесь — активно вовлекаться в процесс слушания, сосредоточиться на вербальном и невербальном общении.