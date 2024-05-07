Психолог объяснил, как правильно слушать других людей

Психолог объяснил, как правильно слушать других людейАктивное слушание очень важно
Слушание — это навык приобретённый. При правильном подходе человек в этом случае сможет легко понять точку зрения собеседника, найти с ним общий язык, установить доверительные отношения, показать в общении с людьми отзывчивость и пр.
Правильное слушание складывается из нескольких шагов.
Приём. Лучше всего — сосредоточиться именно на том, что человек говорит, и постараться не обращать внимание на посторонние шумы. Если же отвлекающих факторов слишком много, то нужно перейти в более тихое место или перенести разговор на другое время.
Понимание. Хороший слушатель на этом этапе будет обращать внимание на то, что собеседник хотел сказать, станет уточнять или попросить повторить что-то.
Запоминание. Главная задача здесь — активно вовлекаться в процесс слушания, сосредоточиться на вербальном и невербальном общении.
Оценка. Важно не осуждать человека, а постараться понять смысл его слов. Побуждать собеседника делиться своими чувствами можно при помощи фраз «продолжай», «расскажи ещё».
Ответ. Он будет вербальным и невербальным. Правильное слушание означает, что вы должны создать такую обстановку в процессе разговора, благодаря которой человек будет ощущать, что его слышат, понимают, уважают. И ваше мнение за счёт этого будет им воспринято тоже доброжелательно.
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