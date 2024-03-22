Психолог рассказал, насколько вредно для здоровья надеяться на лучшее, но готовиться к худшему

Также исследования показывают, что люди, получившие плохие оценки, чувствуют себя одинаково плохо вне зависимости от того, ожидали они этого или нет. Это верно как сразу после ознакомления с результатами, так и в последующие дни.

Другое аналогичное исследование показало, что негативные ожидания в отношении предстоящего публичного выступления заставляют людей чувствовать себя хуже сразу после него, а не лучше. Похоже, что это не работает, когда дело касается наших эмоций.

Оптимизм хорош тем, что он даёт мотивацию. Если вы думаете, что у вас есть шанс хорошо сдать экзамены, вы с большей вероятностью приложите усилия к подготовке к ним. И это доказывают научные работы: те, кто более оптимистичен, как правило, прикладывают больше усилий при учёбе, и в результате они обычно получают более высокие оценки. Важно, что формула успеха заключается при этом в позитивном мышлении и усилиях для достижения цели.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.