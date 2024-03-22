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Фитнес и здоровье
Опубликовано 22 марта 2024, 15:00
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Психолог рассказал, насколько вредно для здоровья надеяться на лучшее, но готовиться к худшему

Или лучше всё-таки оставаться оптимистом?
Допустим, вы ждёте результатов экзамена или вам предстоит визит к стоматологу. Многие считают, что к этому можно подготовиться, если думать о худшем, что только может произойти. Но действительно ли такая стратегия выгодна, согласно науке?

Результаты научных исследований показывают, что надеяться на лучшее и готовиться к худшему — провальная стратегия. Во-первых, из-за концентрации на худшем вы будете ощущать грусть и беспокойство перед событием. Поэтому очевидно, что вы будете чувствовать себя лучше, если станете мыслить позитивно.

Психолог рассказал, насколько вредно для здоровья надеяться на лучшее, но готовиться к худшему
© BBC Science Focus

Также исследования показывают, что люди, получившие плохие оценки, чувствуют себя одинаково плохо вне зависимости от того, ожидали они этого или нет. Это верно как сразу после ознакомления с результатами, так и в последующие дни.

Другое аналогичное исследование показало, что негативные ожидания в отношении предстоящего публичного выступления заставляют людей чувствовать себя хуже сразу после него, а не лучше. Похоже, что это не работает, когда дело касается наших эмоций.

Оптимизм хорош тем, что он даёт мотивацию. Если вы думаете, что у вас есть шанс хорошо сдать экзамены, вы с большей вероятностью приложите усилия к подготовке к ним. И это доказывают научные работы: те, кто более оптимистичен, как правило, прикладывают больше усилий при учёбе, и в результате они обычно получают более высокие оценки. Важно, что формула успеха заключается при этом в позитивном мышлении и усилиях для достижения цели.

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