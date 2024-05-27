Психолог рассказал, почему нам так нравится коллекционировать вещи

Одна из важнейших причин, по которым нам нравится коллекционирование, — это то, что оно даёт нам положительные эмоции. Вне зависимости от того, что происходит у нас в жизни, благодаря коллекционированию мы можем ставить перед собой чёткие и достижимые цели.

Человек может наслаждаться «охотой» за вещами и радоваться, когда получилось что-то добавить в свою коллекцию.

Социальный аспект коллекционирования — это ключ к его привлекательности. Часто коллекционеры образуют сообщества и делятся знаниями или конкурируют друг с другом, что может способствовать укреплению чувства принадлежности. Благодаря Интернету теперь это сделать проще.