Психолог рассказала, как избавиться от привычки сидеть со смартфоном перед сном

Как же тогда избавиться от этой привычки? Одно из очевидных замещений — чтение обычной книги (не электронной). Также вы можете использовать этот час перед сном для принятия тёплой ванны, прослушивания подкаста, приготовления обедов для детей, проведения времени с семьёй или общения по телефону с родственником.

Также если вы что-то делаете вечером, то выполняйте всё это в другой комнате, чтобы у вашего мозга кровать ассоциировалась с засыпанием. Если же другой комнаты нет, то создайте отдельную микросреду для бодрствования и сна. То есть, например, сидеть вы должны не на той стороне кровати, где спите, а на другой.

Наконец, оставьте смартфон в другой комнате или на другом конце комнаты.

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