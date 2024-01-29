Психологи объяснили, почему люди хотят оставаться анонимными в Интернете

Ещё один тип поведения, при котором люди пытались остаться анонимными, — это травля в Интернете, троллинг. Более ранние научные работы показали, что анонимность в этой ситуации даёт возможность человеку ощущать свободу от социальных ограничений. Поэтому людям в итоге легче манипулировать другими, обманывать их и т. п.

Также в ходе исследования учёные пришли к выводу, что все участники эксперимента не понимали свою личность (то есть кто они есть) до конца. При этом люди, скрывающие настоящие имена для самовыражения, чаще всего имели садистские либо психопатические наклонности.

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