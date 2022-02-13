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Психологи перечислили пять признаков человека - «энергетического вампира»Об этом пишет «Лайф»
После разговоров с некоторыми людьми ощущаешь опустошение и кажется, что сил ни на что больше нет. Обычно подобных личностей называют энергетическими вампирами. В статье - пять характерных черт их поведения.
Энергетический вампиризм действительно существует. Специалисты даже выделили определённые черты, характеризующие таких личностей. Об этих признаках - ниже.
- Человек пытается вызвать у вас чувство вины. Он будет вспоминать ваши невыполненные обещания и говорить, что вы в какой-то ситуации сильно его подвели. Поэтому на встречу с таким человеком вы собираться будете с тревогой, а после беседы ощутите себя никчёмным.
- Человек любит жаловаться на жизнь. А ещё жалеть себя. Он расскажет обо всех своих проблемах, причём выставит всё в мрачном свете.
- Человек пользуется вашей искренностью. Он может поначалу казаться отличным слушателем. Однако позднее, когда ему понадобится энергия, такой человек станет специально указывать на ваши слабости и «высасывать» силы.
- Человек уверен, что всегда прав. Со стороны подобные люди кажутся лишёнными эмоций и высокомерными. Они очень не любят ошибаться и вообще оказываться в неловком положении. Но если они вдруг случайно что-то скажут или сделают не так, то очень разозлятся из-за этого.
- С человеком нельзя поговорить по душам. Любых откровенных бесед такой человек будет избегать. Более того, если вы попытаетесь выговориться, то он убедит вас, что проблемы ваши ничего не значат и что виноваты в них только вы один.
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Источник: Лайф