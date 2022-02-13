Психологи перечислили пять признаков человека - «энергетического вампира»

Об этом пишет «Лайф»

После разговоров с некоторыми людьми ощущаешь опустошение и кажется, что сил ни на что больше нет. Обычно подобных личностей называют энергетическими вампирами. В статье - пять характерных черт их поведения.