Психологи выяснили, какие механизмы помогают человеку изменить свою личность

Первый механизм — предварительные условия для трансформации человека. Это определённые черты. Например, сила воли. Второй механизм — изменение окружения, среды обитания. Это позволяет устранить вещи, которые бы подтолкнули человека к прежнему поведению.

Третий механизм заключается в положительных подкреплениях. За счёт этого человек получает стимул меняться дальше. Четвёртый механизм — факты, благодаря которым человек поддерживает в себе новые черты.

Тем не менее ключевой фактор такой сильной трансформации — сильное желание.

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