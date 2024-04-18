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Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 апреля 2024, 03:00
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Психологи выяснили, почему у подростков возникают мысли о самоубийстве

Вот что показало исследование
Известно, что суицидальные мысли возникают у 10-20% подростков по всему миру. Эти мысли как минимум сигнализируют, что человек находится в тяжёлом психическом состоянии. Учёные всё ещё пытаются понять причины развития такого состояния.
Психологи выяснили, почему у подростков возникают мысли о самоубийстве
© Raising Children Network

Специалисты из Университета Вашингтона в Сент-Луисе выяснили причины, по которым в раннем подростковом возрасте у людей появляются мысли о самоубийстве. В течение года они общались со 192 детьми 7-12 лет и получали информацию об их состоянии и поведении от родителей/опекунов участников. Все результаты были опубликованы в Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

Примерно у 1/3 детей учёные обнаружили признаки глубокой депрессии. Также в течение года у 70 участников возникали суицидальное поведение и мысли о самоубийстве. Люди с тяжёлой депрессией о суициде думали и действовали в соответствии с этим в 10 раз чаще. Кроме того, девочки в четыре раза чаще мальчиков думали о самоубийстве и вредили себе.

Психологи выяснили, почему у подростков возникают мысли о самоубийстве
© more.tv

Оказалось, что мысли о самоубийстве у подростков возникают после некоторых ситуаций. Они связаны с проблемами у них с выражением собственных чувств, с ощущением себя обузой, с критикой от родителей/опекунов.

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