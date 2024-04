Психологи выяснили, почему у подростков возникают мысли о самоубийстве

Специалисты из Университета Вашингтона в Сент-Луисе выяснили причины, по которым в раннем подростковом возрасте у людей появляются мысли о самоубийстве. В течение года они общались со 192 детьми 7-12 лет и получали информацию об их состоянии и поведении от родителей/опекунов участников. Все результаты были опубликованы в Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

Примерно у 1/3 детей учёные обнаружили признаки глубокой депрессии. Также в течение года у 70 участников возникали суицидальное поведение и мысли о самоубийстве. Люди с тяжёлой депрессией о суициде думали и действовали в соответствии с этим в 10 раз чаще. Кроме того, девочки в четыре раза чаще мальчиков думали о самоубийстве и вредили себе.