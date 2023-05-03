Психотерапевт: вы никогда не найдете идеального партнера для отношений

Она отметила, что не существует идеальных партнеров, и что совершенно нормально совпадать по одним параметрам и чувствовать несовместимость по другим.

Марин добавила, что истинная совместимость включает в себя эмоциональную и интеллектуальную связь, а также способность уважать и слушать друг друга, помимо физиологических особенностей влюбленных. Чтобы судить о сексуальной совместимости, Марин рекомендует заранее обсудить несколько моментов, таких как взаимное право на отказ, предпочтения в постели, частота секса и статус отношений.

Марин подчеркнула, что общение с партнером является залогом здоровых и полноценных отношений, и что правильное общение по поводу секса может предотвратить недопонимание и чувство несовместимости.

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