Психотерапевт: вы никогда не найдете идеального партнера для отношений

Психотерапевт: вы никогда не найдете идеального партнера для отношенийНо пытаться никто не запрещает
Популярный миф о сексуальной совместимости партнеров был развеян психотерапевтом и секс-терапевтом Ванессой Марин. Она считает, что люди склонны переоценивать важность сексуальной совместимости в отношениях.
Она отметила, что не существует идеальных партнеров, и что совершенно нормально совпадать по одним параметрам и чувствовать несовместимость по другим.
Марин добавила, что истинная совместимость включает в себя эмоциональную и интеллектуальную связь, а также способность уважать и слушать друг друга, помимо физиологических особенностей влюбленных. Чтобы судить о сексуальной совместимости, Марин рекомендует заранее обсудить несколько моментов, таких как взаимное право на отказ, предпочтения в постели, частота секса и статус отношений.
Марин подчеркнула, что общение с партнером является залогом здоровых и полноценных отношений, и что правильное общение по поводу секса может предотвратить недопонимание и чувство несовместимости.
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