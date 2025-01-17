Птичий грипп в США начал мутировать

В исследовании, проведенном компанией Texas Biomed, сравнивались штаммы птичьего гриппа, полученные от человека и молочного скота в Техасе. Человеческий штамм имел мутации, не обнаруженные в штамме крупного рогатого скота, что позволяет предположить, что эти изменения произошли уже после заражения человека. У мышей человеческий штамм вызывал более тяжелые заболевания и был обнаружен в большем количестве в тканях мозга.

Птичий грипп H5N1, которым обычно заражаются дикие птицы и куры, начал поражать млекопитающих, в том числе молочный скот, в 2024 году. К 2025 году он распространился по нескольким штатам и заразил многих работников ферм. Большинство случаев заболевания у людей протекало в легкой форме, но есть опасения, что вирус может эволюционировать и распространяться между людьми.

К счастью, испытания показывают, что одобренные в США противовирусные препараты по-прежнему действуют как против человеческого штамма, так и против штамма вируса крупного рогатого скота.

Сейчас усилия направлены на то, чтобы понять, какие мутации делают вирус более опасным и как он распространяется среди различных животных.

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